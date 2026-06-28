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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي طلبة يحذر من أستراليا قبل مواجهة دور الـ32: الكرات العرضية سلاحهم الأبرز

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر مع المنتخب الأسترالي الذي يمتلك خبرات كبيرة في البطولة العالمية.

وقال طلبة، في تصريحات إذاعية، إن منتخب أستراليا يعد من المنتخبات المتمرسة في كأس العالم، موضحًا: "منتخب أستراليا متمرس في كأس العالم ولاعبوه محترفون ويجب الحذر منه".

وأضاف أن الجانب الذهني سيكون له دور كبير في حسم اللقاء، قائلًا: "الحالة الذهنية فارقة يوم المباراة، والكرات العرضية من أبرز نقاط قوة منتخب أستراليا، ويجب التعامل معها بشكل جيد".

وتأتي تصريحات مجدي طلبة قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يطمح الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم في البطولة وتحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في مباراة ينتظرها الجمهور المصري والعربي بشغف كبير.

منتخب مصر منتخب أستراليا كأس العالم مجدي طلبة

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