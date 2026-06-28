قبل موقعة أستراليا.. مجدي طلبة يطالب بمواصلة الحلم في المونديال

أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني نجح في تحقيق جميع أهدافه خلال مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء الذي قدمه الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وقال طلبة، خلال تصريحات لبرنامج "الحريفة" الإذاعي، إن منتخب مصر أنهى دور المجموعات بالشكل المطلوب، بعدما حصد نفس رصيد النقاط الذي جمعه منتخب بلجيكا متصدر المجموعة السابعة، معتبرًا أن هذا الإنجاز يُحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، الذي نجح في قيادة الفريق إلى الدور التالي بثبات.

وأضاف أن المنتخب قدم مستويات جيدة خلال مباريات دور المجموعات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة وتتطلب مواصلة التركيز للحفاظ على حلم مواصلة المشوار في البطولة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «إيه تي آند تي» بولاية تكساس الأمريكية، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة كتابة التاريخ في المونديال.