رونالدو يعادل ماتيوس.. والخطوة الأخيرة نحو رقم ميسي التاريخي.. إيه الحكاية؟

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة فصل جديد في مسيرته الاستثنائية بعدما عادل رقم الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم ليؤكد أن المنافسة التاريخية مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لم تعد تقتصر على الأهداف والألقاب بل امتدت إلى سجلات المونديال.

وخاض رونالدو مباراته رقم 25 في نهائيات كأس العالم خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كولومبيا في ختام دور المجموعات ليقف على بعد ثلاث مباريات فقط من الرقم القياسي الذي يحمله ليونيل ميسي بـ28 مباراة.

ورغم تقدم ميسي في هذا السباق فإن استمرار رونالدو في المشاركة يمنحه فرصة لتقليص الفارق في مشهد يعكس واحدة من أعظم المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم والتي امتدت لأكثر من عقدين.

ولم تعد أرقام النجمين مجرد إحصائيات بل أصبحت جزءًا من إرث تاريخي يتجدد مع كل بطولة كبرى حيث يواصل كل منهما كسر الحواجز وإعادة رسم حدود الإنجاز حتى مع اقترابهما من نهاية مسيرتهما الكروية.

وبينما يحتفظ ميسي بصدارة قائمة الأكثر مشاركة في مباريات كأس العالم يثبت رونالدو مرة أخرى أنه حاضر دائمًا في المشهد ويواصل مطاردة الأرقام القياسية في رحلة عنوانها الاستمرارية والتحدي ليبقى الصراع بين الأسطورتين مفتوحًا حتى آخر صافرة في مسيرتهما الدولية.

دور الـ 32 يبدأ اليوم

تبدأ منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مساء اليوم الأحد بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة بانتهاء مباريات دور المجموعات.

وتنطلق الأدوار الإقصائية بمواجهة تجمع كندا مع جنوب أفريقيا فيما يُسدل الستار على هذا الدور فجر السبت 4 يوليو عندما يلتقي منتخبا كولومبيا وغانا في ختام مباريات دور الـ32.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام أستراليا مساء الجمعة المقبل بحثًا عن بطاقة العبور إلى دور الـ16 حيث ينتظر الفائز من تلك المباراة مواجهة المنتصر من لقاء الأرجنتين وكاب فيردي.

جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026:

الأحد 28 يونيو

كندا × جنوب أفريقيا – 10:00 مساءً.

الاثنين 29 يونيو

البرازيل × اليابان – 8:00 مساءً.

ألمانيا × باراجواي – 11:30 مساءً.

الثلاثاء 30 يونيو

هولندا × المغرب – 4:00 فجرًا.

كوت ديفوار × النرويج – 8:00 مساءً.

فرنسا × السويد – 12:00 منتصف الليل.

الأربعاء 1 يوليو

المكسيك × الإكوادور – 4:00 فجرًا.

إنجلترا × الكونغو الديمقراطية – 7:00 مساءً.

بلجيكا × السنغال – 11:00 مساءً.

الخميس 2 يوليو

الولايات المتحدة × البوسنة والهرسك – 3:00 فجرًا.

إسبانيا × النمسا – 10:00 مساءً.

الجمعة 3 يوليو

البرتغال × كرواتيا – 2:00 صباحًا.

سويسرا × الجزائر – 6:00 صباحًا.

أستراليا × مصر – 9:00 مساءً.

السبت 4 يوليو

الأرجنتين × كاب فيردي – 1:00 صباحًا.

كولومبيا × غانا – 4:30 فجرًا.