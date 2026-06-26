فينيسيوس: لهذا السبب رونالدو هو الأعظم في التاريخ.. لاعب لن يتكرر

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور أن اختياره لـ كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لا يعتمد على الموهبة فقط، بل على مسيرته الكاملة وما حققه من نجاحات في مختلف الدوريات.

وقال فينيسيوس إن رونالدو أثبت نفسه في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، ومع اختلاف الأندية والزملاء والأجيال، كانت النتيجة دائمًا واحدة، وهي تسجيل الأهداف، وحصد البطولات، وتحطيم الأرقام القياسية.

وأضاف أن كريستيانو حوّل العمل الجاد إلى فن، معتبرًا أن انضباطه وتضحياته واستمراريته تمثل مواهب بحد ذاتها، ليختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رونالدو هو، بالنسبة له، أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.