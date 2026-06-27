رسالة مؤثرة من والدة رونالدو بشأن إنجازاته التاريخية في كأس العالم

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة مؤثرة من ماريا دولوريس، من والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي معبرة بها عن فخرها الشديد لما حققه ابنها من إنجازات تاريخية غير مسبوقة في بطولات كأس العالم.

وقال والدة رونالدو إنها تشعر بالفخر حيال إنجازات ابنها القياسية في كأس العالم 2026، ووجهت شكرها للجماهير على دعمهم لكريستيانو، والتفافهم موحَّدين حول البطولة العالمية.

رسالة مؤثرة

وحملت الرسالة الكثير من مشاعر الأمومة والفخر، مجسدةً دعمها الدائم الذي رافق "الدون" منذ طفولته وحتى اعتلائه عرش كرة القدم العالمية.

واعتبرت دولوريس أن رؤية ابنها يحطّم الأرقام القياسية بقميص منتخب البرتغال هو مصدر فخر عائلي ووطني لا يمكن وصفه، مؤكدة أن الإصرار والعمل الجاد كانا الوقود الحقيقي وراء هذه الرحلة الأسطورية.