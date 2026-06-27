تشكيل مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي إنجلترا وبنما، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.
تشكيل منتخب إنجلترا
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: جاريل كوانساه، مارك جيهي، إزري كونسا، نيكو أورايلي.
خط الوسط: إليوت أندرسون، مورجان روجرز، جود بيلينجهام.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، ماركوس راشفورد.
تشكيل منتخب بنما
حراسة المرمى: أورلاندو موسكيرا.
خط الدفاع: مايكل موريلو، فيدل إسكوبار، خوسيه كوردوبا، أندريس أندرادي، خورخي جوتيريز.
خط الوسط: كريستيان مارتينيز، إدجار بارسيناس، كارلوس هارفي، رودريجيز.
خط الهجوم: توماس رودريجيز.