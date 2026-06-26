رونالدو يطارد الأسطورة ميلا.. أكبر الهدافين سنا يكتبون التاريخ في كأس العالم 2026

تواصل بطولة كأس العالم 2026 تقديم لحظات استثنائية ترسخ مكانتها كواحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ المونديال، بعدما شهدت العديد من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية التي أعادت كتابة سجلات البطولة، وبينما تتجه الأنظار إلى المنافسة على اللقب، يواصل عدد من نجوم اللعبة إثبات أن العمر ليس عائقاً أمام التألق وصناعة المجد.

وفي مقدمة هؤلاء، يبرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي واصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، بعدما سجل هدفين في شباك أوزبكستان، ليعزز مكانته بين أعظم هدافي كأس العالم عبر التاريخ.

رونالدو يقترب من رقم روجيه ميلا التاريخي

بفضل ثنائيته أمام أوزبكستان، رفع رونالدو رصيده من الأرقام القياسية، ليصبح ثاني أكبر لاعب سناً يسجل هدفاً في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما أحرز هدفيه وهو يبلغ 41 عاماً و138 يوماً.

وبات قائد المنتخب البرتغالي على بعد مركز واحد فقط من الرقم التاريخي الذي لا يزال يحتفظ به أسطورة الكاميرون روجيه ميلا، الذي سجل في مونديال 1994 بعمر 42 عاماً و39 يوماً، وهو الرقم الذي صمد لأكثر من ثلاثة عقود.

مونديال 2026 يؤكد أن الخبرة تصنع الفارق

أظهرت منافسات كأس العالم 2026 أن الخبرة لا تزال عاملا حاسما في البطولات الكبرى، بعدما نجح عدد من اللاعبين المخضرمين في تسجيل أهداف مؤثرة وقيادة منتخباتهم في أصعب المباريات.

وشهدت البطولة استمرار كبار النجوم في التألق، وفي مقدمتهم رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب أسماء أخرى أثبتت أن الإصرار والجاهزية البدنية يمكن أن يتفوقا على عامل السن.

قائمة أكبر اللاعبين سناً تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم

روجيه ميلا (الكاميرون)

العمر عند التسجيل: 42 عاماً و39 يوماً

المناسبة: كأس العالم 1994

المنافس: روسيا

كريستيانو رونالدو (البرتغال)

العمر عند التسجيل: 41 عاماً و138 يوماً

المناسبة: كأس العالم 2026

المنافس: أوزبكستان

بيبي (البرتغال)

العمر عند التسجيل: 39 عاماً و283 يوماً

المناسبة: كأس العالم 2022

المنافس: سويسرا

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

العمر عند التسجيل: 38 عاماً و363 يوماً

المناسبة: كأس العالم 2026

المنافس: النمسا

جونار جرين (السويد)

العمر عند التسجيل: 37 عاماً و236 يوماً

المناسبة: كأس العالم 1958

المنافس: ألمانيا

كواوتيموك بلانكو (المكسيك)

العمر عند التسجيل: 37 عاماً و151 يوماً

المناسبة: كأس العالم 2010

المنافس: فرنسا

فيليبي بالوي (بنما)

العمر عند التسجيل: 37 عاماً و120 يوماً

المناسبة: كأس العالم 2018

المنافس: إنجلترا

ماركو أرناوتوفيتش (النمسا)

العمر عند التسجيل: 37 عاماً و58 يوماً

المناسبة: كأس العالم 2026

المنافس: الأردن

أوبدوليو فاريلا (أوروغواي)

العمر عند التسجيل: 36 عاماً و279 يوماً

المناسبة: كأس العالم 1954

المنافس: إنجلترا

نسخة استثنائية ترسم ملامح تاريخ جديد

تؤكد بطولة كأس العالم 2026 أنها ليست مجرد صراع على الكأس، بل منصة لتحطيم الأرقام القياسية وصناعة لحظات ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم ومع استمرار المنافسات، تترقب الجماهير ظهور المزيد من الإنجازات الفردية والجماعية، في نسخة قد تصبح واحدة من أكثر بطولات المونديال ثراءً بالأحداث التاريخية.