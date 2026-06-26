المهاجم الهولندي "بريان بروبي" يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس بالمونديال

حصد المهاجم الهولندي بريان بروبي جائزة افضل لاعب في مباراة منتخب بلاده امام تونس في كأس العالم.

وحقق منتخب هولندا فوزا ثمينا علي منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم/ الجمعة / علي ملعب أروهيد بكانساس سيتي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو القادم.

وواصل بروبي تألقه في المونديال ،فبعد تسجيله لهدفين في المباراة الماضية امام السويد ،نجح في احراز هدف في مباراة اليوم امام تونس ،ليصل لهدفه الثالث في كأس العالم.

وكان منتخب هولندا تعادل مع اليابان في الجولة الأولى ٢-٢، وحقق فوز كبير في الجولة الثانية علي السويد ٥-١،ليرفع رصيده الي ٧ نقاط ويتأهل متصدر المجموعة ويضرب موعدا قويا مع المغرب ثاني المجموعة الثالثة في دور الـ٣٢، بينما ودع منتخب تونس المونديال منذ الجولة الثانية بعد الخسارة امام اليابان ٤-٠،والهزيمة في الجولة الأولى امام السويد ٥-١ ،ليتذيل المجموعة بدون اي رصيد من النقاط.