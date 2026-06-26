التشكيل الرسمي لمباراة أستراليا وباراجواي في كأس العالم 2026

كشف المدير الفني لمنتخب أستراليا، توني بوبوفيتش، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب باراجواي، والتي تقام في الخامسة صباح اليوم الجمعة على ملعب سان فرانسيسكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.



وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للمنتخبين، في ظل سعي كلاهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، في النسخة التاريخية من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المكسيك وكندا، لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.



تشكيل منتخب أستراليا

جاء في حراسة المرمى باتريك بيتش، وأمامه في خط الدفاع كل من أليساندرو سيركاتي، وجوردان بوش، وعزيز بهيتش، وهاري سوتار، ولوكاس هيرينجتون.



وفي خط الوسط اعتمد الجهاز الفني على الثلاثي كونور ميتكالف، وأيدن أونيل، وجاكسون إيرفين، بينما يقود الهجوم الثنائي نيستوري إيرانكوندا وكريستيان فولباتو، في محاولة للوصول إلى شباك المنافس وتحقيق الفوز.



تشكيل منتخب باراجواي

في المقابل، أعلن المدير الفني لمنتخب باراجواي، جوستافو ألفارو، تشكيل فريقه للمباراة، حيث يتولى أورلاندو جيل حراسة المرمى.

ويتكون خط الدفاع من جوستافو فيلاسكويز، وعمر الدريتي، وخوان كاسيريس، وجوستافو جوميز، وألكسندرو مايدانا، بينما يضم خط الوسط دييجو جوميز، وأندريس كوبا، وماتياس جالارزا.



ويقود خط الهجوم الثنائي خوليو إنسيسو وجابرييل أفالوس، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب إلى حصد النقاط الثلاث وضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات