بعد فوز الإكوادور في كأس العالم.. ناقد رياضي يصدم المصريين

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز الإكوادور علي ألمانيا وتأثيره علي صعود مصر الي الدور الـ 32

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “عاجل.. بعد فوز الاكوادور المفاجئ على ألمانيا ووصولها للنقطة الرابعة ، يتأجل اعلان صعود مصر رسميا الى الدور الثاني في كأس العالم”.



ويسعى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى إنهاء هذه السلسلة السلبية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيران، بما يضمن له إنهاء مرحلة المجموعات دون أي هزيمة، وهو ما سيمثل إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرة الفراعنة بكأس العالم.

ويدخل المنتخب المصري المباراة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام بلجيكا 1-1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، يحتل منتخب إيران المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، يليه منتخب بلجيكا في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.