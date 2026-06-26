عامر العمايرة: الزمالك مهدد بإيقاف قيد تأديبي جديد

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج "مودرن سبورتس" عبر قناة Modern MTI الفضائية، أن نادي الزمالك قد يكون مهددًا بعقوبة إيقاف قيد تأديبي جديدة حال عدم الالتزام بتسوية بعض القضايا.

وأوضح العمايرة أن الزمالك حصل على تحذير سابق في قضية سامسون أكينولا، مشيرًا إلى أن لائحة العقوبات تسير بشكل تصاعدي، حيث يبدأ الأمر بالتنبيه أو التوبيخ، ثم غرامة مالية، وفي حال تكرار الشكاوى قد يتم الوصول إلى إيقاف القيد التأديبي.

وأضاف خبير اللوائح أن وجود شكوى رابعة جديدة قد يؤدي إلى توقيع عقوبة إيقاف قيد تأديبي على الزمالك، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بالقضايا الحالية ولكن أيضًا بمدى الالتزام بالاتفاقات والتسويات.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، في حال قيام الزمالك بجدولة وتسوية مستحقات الفلسطيني عمر فرج، ثم عدم الالتزام بهذه الجدولة وقيام اللاعب بتقديم شكوى جديدة، فقد يتسبب ذلك في فتح ملف عقوبة إيقاف قيد تأديبي جديد على النادي.

وأكد العمايرة أن الزمالك مطالب بالحذر خلال الفترة المقبلة والالتزام الكامل بأي اتفاقات يتم التوصل إليها، لتجنب العودة إلى دائرة العقوبات من جديد.