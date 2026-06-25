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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيتو يوضح حقيقة خلاف لاعبي البرتغال مع رونالدو

نيتو
نيتو
حمزة شعيب

أكد بيدرو نيتو، جناح منتخب البرتغال، أن كريستيانو رونالدو يمثل عنصرًا مهمًا للغاية داخل صفوف الفريق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المنتخب لا يعتمد على قائد النصر السعودي وحده، بل يمتلك منظومة جماعية واضحة وثقة كبيرة في قدرات جميع لاعبيه.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مواجهة قوية أمام كولومبيا فجر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، في مباراة يسعى خلالها بطل يورو 2016 إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم بثبات نحو الأدوار الإقصائية.

وجاءت تصريحات نيتو في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن وجود توتر داخل غرفة ملابس المنتخب البرتغالي، بعد تصريحات جواو نيفيز التي أكد خلالها أن رونالدو لا يختلف عن بقية اللاعبين، وأنه مطالب بالعمل لصالح الفريق مثل الجميع.

وقال نيتو، في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن رونالدو لاعب مهم جدًا بالنسبة للمنتخب، لكنه رفض وصف البرتغال بأنها تعتمد عليه بشكل كامل، موضحًا أن الفريق يعلم جيدًا قيمة رونالدو داخل منطقة الجزاء وقدرته الكبيرة على التسجيل، لكنه في المقابل يملك خططًا واضحة وأسلوب لعب يعتمد على صناعة الفرص لجميع اللاعبين، مع وجود ثقة كبيرة في القائد البرتغالي.

وتطرق جناح البرتغال للحديث عن مواجهة كولومبيا المرتقبة، مؤكدًا أن المنتخب البرتغالي يدرك صعوبة اللقاء أمام منافس قوي وصل إلى نهائي كوبا أمريكا ويملك جودة كبيرة، مشيرًا إلى أن مفتاح المباراة سيكون في الصمود والعمل الجاد والقدرة على مجاراة المنافس أو التفوق عليه.

كما علّق نيتو على تصريحات المدير الفني روبرتو مارتينيز بعد التعادل أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى، والتي تحدث فيها عن شعوره بالغضب من وضع المنتخب، مؤكدًا أن الأمر لم يكن غضبًا بقدر ما كان رغبة من المدرب في تقديم أداء أفضل وتحقيق مستوى أعلى داخل الملعب.

واختتم نيتو تصريحاته بالتأكيد على أن البرتغال بدأت مشوارها في البطولة بشكل جيد، رغم التراجع النسبي في بعض فترات المباراة الأولى، مشددًا على أن المنتخب يتمتع بجودة كبيرة وتماسك واضح، وأن تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية جعل المنتخبات الأخرى تنظر إليه بشكل مختلف، وهو ما يفرض على اللاعبين مواصلة العمل من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم.

البرتغال نيتو كريستيانو رونالدو كأس العالم

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