أحمد حسن: بيراميدز يرفض التفريط في مهند لاشين

كشف نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن عن موقف نادي بيراميدز من مستقبل لاعب خط الوسط مهند لاشين خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “بيراميدز يتمسك باستمرار مهند لاشين في الموسم المقبل لأهميته الفنية”.

وكان قد كشف مهند لاشين نجم منتخب مصر سبب التألق في الشوط الثاني من مباراة نيوزيلندا في بطولة كأس العالم وتسجيل ثلاثة أهداف.

وقال لاشين في تصريحاته : كل المباريات نلعبها بجدية، وفي كأس عالم لا مجال للتهاون لكن مثلما نذاكر كل فريق نواجهه الفرق أيضا تذاكرنا وظهر ذلك في الشوط الأول.

وأضاف: حضرنا سيناريو معين للقاء لكن لم تسير المباراة مثلما أردنا وبالتالي كان يجب تغيير الأفكار ونجحنا في إيجاد خطة بديلة وتفوقنا في الشوط الثاني.

وأوضح : طبيعة المباريات الكبيرة أن يكون هناك سيناريوهات ولكن يجب التعامل مع المتغيرات بسرعة للعودة للمباراة وهو ما حدث في لقاء نيوزيلندا.

واختتم نجم منتخب مصر: الحلم تحقق في المونديال، ده حلم الطفولة واتحقق، ارتداء قميص منتخب مصر في كأس العالم إنجاز تاريخي.