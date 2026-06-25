مورينيو: البرتغال قادرة على التتويج بالمونديال.. وإنجلترا وفرنسا والبرازيل أبرز المنافسين

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، أن منتخب البرتغال يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة على لقب كأس العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الطريق نحو التتويج لن يكون سهلًا في ظل وجود أكثر من منتخب مرشح بقوة لحصد اللقب.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية، إن البرتغال مطالبة بالوصول إلى النهاية والفوز بالبطولة، لكنه شدد على أن المنافسة لن تقتصر عليها وحدها، في ظل وجود منتخبات أخرى تملك نفس الطموح والإمكانات.

وعن منتخب إنجلترا، أوضح مورينيو أنه يضعه دائمًا ضمن المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية، مؤكدًا أن امتلاك "الأسود الثلاثة" لهذه المجموعة من اللاعبين يجعله فريقًا قادرًا على الذهاب بعيدًا في البطولة، رغم أن التوقعات السابقة لم تتحقق في مناسبات عديدة.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن قوة الكرة الإنجليزية لا تقتصر على المنتخب فقط، بل تمتد إلى الأندية أيضًا، مستشهدًا بوصول آرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتتويج كريستال بالاس بدوري المؤتمر، وأستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي، معتبرًا أن الدوري الإنجليزي يضم عددًا هائلًا من أفضل اللاعبين في العالم، باستثناء بعض الأسماء الموجودة في أندية مثل برشلونة وبايرن ميونخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

كما تحدث مورينيو عن الضغوط التي يواجهها المنتخب الإنجليزي، مؤكدًا أن الإعلام الإنجليزي يفرض ضغطًا هائلًا على الفريق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الجماهير واللاعبين، رغم امتلاك المنتخب جهازًا فنيًا جيدًا وقدرته الحقيقية على الفوز باللقب.

وفي سياق حديثه عن أبرز المنافسين، أشاد مورينيو بمنتخب فرنسا، موضحًا أنه يمتلك وفرة كبيرة من العناصر المميزة تجعله قادرًا على اللعب بأكثر من تشكيل بنفس القوة تقريبًا، كما وضع منتخبات إسبانيا والأرجنتين والبرازيل ضمن دائرة المنافسة، مشيرًا إلى أن وجود كارلو أنشيلوتي مع البرازيل قد يمثل عاملًا حاسمًا في مشوارها بالمونديال.

وأبدى مورينيو ثقته الكبيرة في أنشيلوتي، مؤكدًا أنه مدرب قادر دائمًا على إحداث الفارق حتى في أصعب الظروف، كما شدد مجددًا على قوة منتخب البرتغال، واصفًا إياه بالمنتخب "المذهل" وصاحب التشكيل الرائع.

ومن جهة أخرى، كشف مورينيو أنه سيتابع عددًا من لاعبي ريال مدريد المشاركين في كأس العالم، لكنه مازحهم قائلًا إنه يفضل خروجهم مبكرًا من البطولة حتى يعودوا سريعًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته بانتقاد بعض مباريات كأس العالم الحالي، موضحًا أنه لا يستمتع بالأجواء الحالية للبطولة، لدرجة أنه يغلق الشاشة أحيانًا بعد دقائق من انطلاق بعض المباريات، معتبرًا أن المستوى الحقيقي للمونديال يبدأ من الأدوار الإقصائية، لا سيما أن البطولة، من وجهة نظره، يجب أن تكون في أعلى مستوياتها الفنية دون نتائج كبيرة مثل 7-1 أو 5-1.