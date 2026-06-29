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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسارة فادحة لـ الجنية الذهب خلال أسبوع

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين
تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليفقد الجنيه الذهب اليوم أكثر من 2000 جنيه مقارنة بمستواه يوم الاثنين الماضي، بالتزامن مع هبوط أسعار الأعيرة المختلفة، وسط استمرار تأثر السوق المحلية بانخفاض أسعار الذهب عالميًا وتراجع وتيرة الطلب.

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيهًا في أسبوع

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 29 يونيو 2026 نحو 45,400 جنيه، مقابل 47,520 جنيهًا يوم الاثنين الماضي 22 يونيو، ليسجل بذلك خسارة بلغت 2,120 جنيهًا خلال أسبوع.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

كما تراجعت أسعار الأعيرة المختلفة خلال الفترة نفسها، حيث:

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6,486 جنيهًا، مقابل 6,789 جنيهًا الأسبوع الماضي، بخسارة 303 جنيهات.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5,675 جنيهًا، مقابل 5,940 جنيهًا، بخسارة 265 جنيهًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4,864 جنيهًا، مقارنة بنحو 5,091 جنيهًا الأسبوع الماضي بخسارة تقارب 227 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 يونيو 2026

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,486 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5,946 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5,675 جنيهًا.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4,864 جنيهًا.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 201,737 جنيهًا.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 45,400 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم تراجع أسعار الذهب

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