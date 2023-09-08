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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

مخاطر إعطاء جرعة
مخاطر إعطاء جرعة من الأنسلوين لغير المصابين بمرض السكري

تسبب سيدة مصابة بمرض السكري في وفاة زوجها، وذلك بعد أن حقنته بجرعة من الأنسولين الذي تأخذه.

 

مخاطر إعطاء جرعة من الأنسلوين لغير المصابين بمرض السكري

 

أقدمت الززجة على إعطاء زوجها جرعة من الأنسلولين. وذلك بعدما استهتر بمرضها، فقامت الزوجة بحقن زوجها بالأنسولين، لتعلمه كيف يكون الشعور بنقص السكر في الدم.

 

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ودفع استهار الزوج بمرض زوجته البالغة من العمر 59 عاما ووصفه بأنه مرض عادي، بحقنه بحقن هرمون الببتيد، وفقا لما نشر في موقع «ديلي ميل» البريطانية.

 

وتسبب تصرف الزوجة في العثور على الزوج فاقدًا للوعي في كوت دارمور بفرنسا، ولكن بعد نقله إلى المستشفى، ساءت حالته بشكل كبير وتوفي خلال أسبوعين.

 

ووجهت الشرطة الاتهامات للزوجة بالتسبب في وفاة زوجها، وتم وضعها في الحبس الاحتياطي، وتقول نيكولا هيتز، المدعي العام في سان بريوك: «أبلغت زوجته الشرطة أنها أعطته الأنسولين في اليوم السابق للذهاب إلى السرير دون أن يعترض من أجل (معايشة شعور شخص عندما يعاني من نقص السكر في الدم) لأنه أخبرها أن مرض السكري من النوع الأول هو مرض عادي».

 

مخاطر إعطاء جرعة من الأنسلوين لغير المصابين بمرض السكري

 

وأضافت نيكولا هيتز، أن الزوجة «اتصلت برجال الإسعاف عندما استيقظت في الصباح ولاحظت أن شريكها كان فاقدًا للوعي. ومن الواضح أنه لم يكن هناك أي جدال سبق الحقن»، ولم تثبت التحقيقات في الوقت الحالي ما إذا كانت المرأة على علم بمخاطر حقن الأنسولين عندما قامت بحقن زوجها.

 

وأكد المعهد الوطني، إن الاستخدام غير الخاضع للرقابة للأنسولين لشخص غير مصاب بالسكري يمكن أن يؤدي إلى انخفاضات خطيرة في مستوى السكر في الدم، والتي قد تكون قاتلة، وقد يؤدي الأنسولين إلى إزالة الكثير من السكر من الدم، مما يؤدي إلى حالة تسمى نقص السكر في الدم.

 

ويمكن أن يؤدي تناول جرعة زائدة من الأنسولين أو تناول الأنسولين لغير المصابين بالسكري إلى نقص حاد في السكر في الدم، مما قد يؤدي في النهاية إلى تلف الدماغ والنوبات القلبية والموت.

السكري الأنسلوين مرض السكري نقص السكر النوع الأول الجلوكوز

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