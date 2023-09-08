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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

التخلص من رائحة الفم
التخلص من رائحة الفم الكريهة بالاعشاب

قد يلجأ البعض للتخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب؛ حيث تتسبب رائحة الفم الكريهة في حرج لمن يعاني منها، ولذلك يجب معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الرائحة وعلاجها.

 

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب

يمكن أن تكون مشاكل المعدة الأسباب الشائعة، ويتم علاج رائحة الفم الكريهة بالأعشاب؛ وذلك باستخدام مجموعة من الأعشاب المفيدة والفعالة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، وتشمل ما يلي:

 

تخلص من رائحة الفم الكريهة بوسائل طبيعية الآن

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_ مضغ البقدونس الطازج؛ حيث يعتبر البقدونس من طرق علاج رائحة الفم الكريهة، وذلك بفضل رائحته الطازجة ومحتواه المرتفع من الكلوروفيل الذي يؤثر على الرائحة الكريهة.


_ مضغ أوراق النعناع؛ حيث يمكن لمضغ أوراق النعناع أن يسهم في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك لأنها غنية بالمنثول الفعال.

 

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالاعشاب

 

_ بذور الشمر أو اليانسون؛ حيث تساعد في جل النفس منعشا، وتستخدم كمعطرات للفم منذ القدم، إذ تتسم بمذاق جيد، وتحتوي على زيوت عطرية تمنح النفس رائحة منعشة.


_ الشاي الأخضر، فهو من الأعشاب لعلاج رائحة الفم الكريهة، وذلك لتمتعه بخواص مطهرة ومزيلة للروائح الكريهة.

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التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

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