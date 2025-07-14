كيف تحمي الدولة المباني الحكومية من الحريق؟.. أستاذ بجامعة حلوان يكشف

وجه الدكتور حاتم صادق أستاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، رسالة للمهندسين والمتخصصين والمسؤولين عن الكهرباء بالمباني الحكومية، وقال إن عمليات الصيانة والأمان للأسلاك الكهربائية مطلوب كل فترة حتى لا تحدث حرائق، وتظهر النتيجة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

صيانة الأسلاك الكهربائية

وأضاف أستاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، خلالتصريحات تلفزييونية، أن أكثر الوزارات التي لديها أفراد وعمال مدربين على صيانة الأسلاك الكهربائية، والتعامل مع أي حرائق تكون بوزارة البترول.



ولفت إلى أن جميع المباني الحكومية عليها أن تقوم بعمل تجربة إخلاء سريع حالة حدوث أي مشكلات أو حرائق، حتى لا يكون هناك فقد لأي موظف أومواطن.

تدريب أفراد الأمن

وأشار إلى أنه يجب تدريب أفراد الأمن بالوزارات على طريقة التعامل مع الحرائق، واستخدام طفاية الحريق، موضحًا أن التعامل مع حريق الكهرباء مختلف عن حريق زيت الطعام، مختلف عن المواد البترولية ومختلف عن المعادن، وعن حرائق مستلزمات المنزل، فهناك 5 أنواع لطفاية الحريق.