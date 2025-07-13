استشاري علم النفس: المجتمع تعرض لـ صدمة رقمية بسبب انقطاع الإنترنت

قالت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي، إن المجتمع تعرض لـ صدمة رقمية المجتمع بسبب انقطاع الإنترنت وقت حريق سنترال رمسيس، منوهة بأن هناك مسارات إجبارية بسبب التكنولوجيا.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، مقدمة برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصدمة الرقمية تم الإحساس بها بعد حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في انقطاع الإنترنت.

ولفتت إلى أن الصدمة الرقمية تختلف باختلاف الأجيال، موضحة أن الاعتماد زاد على الإنترنت وبات يتم الدفع من خلاله وأيضا المذاكرة والمحاضرات والتعاملات في البيع والشراء تتم عبر الإنترنت.

وأكدت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي، أن أعراض الصدمة الرقمية هي القلق والخوف مع الإحساس بفقدان السيطرة والاكتئاب المؤقت الذي يزول مع زوال السبب وهو عودة الإنترنت.