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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأم تفجر مفاجآت.. تفاصيل حديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن

اية عادل
اية عادل
يارا أمين

كشفت والدة الشابة المصرية آية عادل، التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من شرفة منزلها في الأردن، عن تلقيها عرض مالي من قبل زوجها للتنازل عن القضايا التى تتهمة بقتل آية عادل.

وكتبت والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "بيعرض علينا فلوس عشان دمك ياروح الروح والله ليتمنى الموت ولا يجده فاكر هو والمحامي الظالم أن الفلوس عوض لانه مجرم ميعرفش لا انسانيه ولا مشاعر ولا رحمه لما يقتلك وأمه تقول بلاش الثأر عشان الولاد عارفه أن ابنها مجرم وقاتل والمحامى يقول عوزين فلوس كام دم ايه طاهر وشهيدتي الغاليه مفيش حاجه تشفي قلبي الا حقها من القاتل فى الدنيا وفي الاخره اللهم آيسه من رحمتك هو وكل من دعمه ووقف له اللهم آيسه من الراحه حسبي الله ونعم الوكيل فالقاتل كريم خالد قاتل والى معاه مجرمين زيه".

وكانت قد كشفت والدة الشابة المصرية آية عادل، عن معانتها بعد وفاة ابنتها،مؤكدة أن نفسيتها سيئة و غير قادرة علي التعامل مع الناس.

وقالت والدة الفتاة المصرية آية عادل عبر فيسبوك :"بدعي ربنا ليل نهار يجيب حق بنتي ، نفسيتي مدمرة  ومبقتش قادرا اكلم حد ، بكلم ربنا ليل نهار يريحنا ".

واضافت :"ثقتي بالله عظيمة إن المجرم هياخد جزائه دنيا وآخره".

وتابعت :"عند الله تجتمع الخصوم ، آية تركت الدنيا و خدت الأجور العظيمة ".

وأكملت :"بنتي ولدت يوم جمعة وماتت يوم جمعة ودفنت يوم جمعة وكانت سيرتها عطرة ".

من هي آية عادل

آية عادل فنانة تشكيلية تبلغ من العمر 28 عامًا، كانت تقيم بالعاصمة الأردنية عمّان، وعُرفت آية بموهبتها الفريدةوإبداعاتها الفنية المذهلة، حيث شاركت في العديد من المعارض الدولية، وبيع لها أكثر من 500 لوحة حول العالم.

آية عادل الأردن فيسبوك فنانة تشكيلية عمّان

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