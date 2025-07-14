قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

تحدث الفنان السوري باسم ياخور بصراحة خلال لقاء تلفزيوني عن حملة الإساءة والتشويه التي تعرض لها مؤخراً، مؤكداً أن ما واجهه خلال الأشهر الأربعة الماضية كان قاسياً وغير مسبوق.

كشف الفنان باسم ياخور -خلال لقاء متلفز له- تفاصيل تعرضه لحملة هجوم شرسة وصلت إلى التطاول والتهديد.

وقال ياخور إن البعض وجه له اتهامات باطلة، من بينها تهم خطيرة تمس شرفه وأخلاقه، وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية، مضيفاً: "اتهموني بأني مغتـ.ـصب أطفال، وهو افتراء لا يصدق، والأخطر أنني تلقيت تهديدات مباشرة بالقتل، لي ولعائلتي."

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