قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي
رسميا.. الأهلي يضم محمد شكري لمدة 5 مواسم
الخطيب يرافق بعثة الأهلي في معسكر الإعداد بـ تونس
الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق وملاحقته قانونيا
السياحة والآثار : لودر حفر الأهرامات خارج المنطقة الأثرية
كيف تحمي الدولة المباني الحكومية من الحريق؟.. أستاذ بجامعة حلوان يكشف
الأم تفجر مفاجآت.. تفاصيل جديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها
بعد تجديد حبسه.. قصة مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق
بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية بـ محكمة النقض
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب: مصطفى رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخص ونجله بالتعدى على أخر بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهمين بالتعدى علي شاب بسلاح أبيض في المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى على أخر بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه موظف مقيم بمحافظة الجيزة، وبسؤاله أقر بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة المعصرة والمعادى لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب لخلافات سابقه بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. حيث تربط أحدهم علاقه صداقة بالمجنى عليه وقيامه بتخزين قطع أثاث خاصة به لديه منذ عدة أشهر وحال إستعادتها تبين عدم وجود بعضها ، فقام بإستدراج المجنى عليه لشقته والتعدى عليه وآخرين على النحو الظاهر بالمقطع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المعصرة شخص موظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

ترشيحاتنا

القلب

تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الحمل

بعد 19 سنة إحباط.. كيف ساعد الذكاء الاصطناعي العلماء في علاج العقم

الفراخ المقرمشة

بأقل تكلفة .. طريقة عمل الفراخ البروستد كالمطاعم

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

المزيد