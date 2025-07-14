إصابة شخصين بصعق كهربائي أعلى سطح منزل في المرج

أصيب شخصين جراء تعرضهم لصعق كهربائي أعلى سطح منزل بمنطقة المرج بالقرب من الطريق الدائري وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين بـ صعق كهربائي في المرج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود إشارة من المستشفى باستقبال شخصين مصابين بسحجات وكدمات بإدعاء تعرض لصعق كهربائي أعلى منزل بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة انه اثناء قيام المصابين بإجراء بعض أعمال الصيانة أعلى سطح منزل أصيبا سويا بـ صعق كهربائي من كابل متواجد بالسطح.