قاض المعارضات يجدد حبس متهم تبول علي سيارة محامية خصمه بتهمه الفعل الفاضح بالمحلة 15 يوم

قرر قاض المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس عاطل متهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات لارتكابه واقعة التبول علي سيارة محامية خصمه بتهمه البلطجة وارتكاب الفعل الفاضح بطريق العام لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبه .

تجديد حبس المتهم

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة المستشار محمد شعبان بحبس عاطل متهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لارتكابه واقعة التبول علي سيارة محامية خصمه وخلع ملابسه السفليه واشهار عضو الذكري بتهمه البلطجة وارتكاب الفعل الفاضح بطريق العام .

ضبط المتهم

وكان ضباط مباحث أول المحلة نجحوا في ضبط متهم ارتكب واقعة تهديد محامية خصمه بالذهاب إلي منزلها وصعد أعلي سيارتها متبولا و مشهر لعضوه الذكري مرتكبا الفعل الفاضح بقصد تهديدها واجبارها علي وقف الاجراءات القانونية ضده .

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من المدعوة "ع .ع" محامية 43 سنة تتهمه أحد الأشخاص بالبلطجة وممارسة الفعل الفاضح وإعتلائه سطح سيارتها للتبول وترويع أمن حياة أفراد أسرتها .

علي الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على تطوراته .

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة برئاسة الرائد عبد المنعم الوكيل وإشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.