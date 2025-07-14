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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد تجديد حبسه.. قصة مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

تطور جديد في جريمة مقــ.تل سيدة على يد طليقها المستشار السابق في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، حيث قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المستشار السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مقتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق، داخل الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر رميا بالرصاص بعدما شاهدها برفقة زوجها عرفيا حيث أطلق عليها طلقتين نتج عنهم وفاتها في الحال.

ومن جانبها طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وصرحت بدفن جثمان السيدة المجني عليها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وأمرت بحبس المستشار السابق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما واصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الكشف عن تفاصيل جديدة في قتل مستشار سابق لطليقته في الممشى السياحي بمنطقة سيتي بارك بمدينة 6 أكتوبر حيث أسفرت التحريات ان المتهم أطلق الرصاص عليها انتقاما منها بسبب منعه من رؤية أطفاله إضافة إلى علمه بزواجها عرفيا. 

وتولى فريق بحث من مديرية أمن الجيزة فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، لكشف للوقوف على كيفية ارتكاب المتهم الواقعة، حيث استمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان، حيث ذكروا أن المتهم أطلق النار على المجني عليها، وحاول الهرب، إلا أنهم تمكنوا من التحفظ عليه، وتسليمه لرجال المباحث.

واستمع رجال المباحث في الجيزة أيضا لأقوال زوج المجني عليها،  وذكر أنه أثناء سيره بصحبة المجني عليها، بأحد الشوارع، أطلق طليقها المتهم عيارا ناريا، ما أسفر عن مقتلها، مشيرا إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها، دفعته لارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل سيدة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصا أطلق النار على طليقته، أثناء سيرها بصحبة زوجها، ما أدى إلى مقتلها، نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة سيدة مديرية أمن الجيزة جريمة المستشار السابق النيابة

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