إصابة 4 أشخاص في معركة بالزجاج والأسلحة البيضاء بفيصل

أصيب ٤ أشخاص في مشاجرة بالزجاج والأسلحة البيضاء في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، ونجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى.

القبض على المتهمين في مشاجرة فيصل

تلقى ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط مصابين، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بالزجاج والأسلحة البيضاء يسبب خلافات بينهما أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.