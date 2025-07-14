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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة الغردقة، أمس، حادثًا مأساويًا أودى بحياة لاعب الفلاي بورد الشهير، محمود عبدالغني عبدالعظيم، 44 عامًا، أثناء تقديمه عرضًا استعراضيًا ضمن فعالية ترفيهية بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش جنوب المدينة.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط أحد لاعبي الفلاي بورد من ارتفاع مفاجئ خلال العرض، حيث انتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن اللاعب تعرض لسقوط عنيف أثناء أداء العرض، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة في منطقة الرأس، وفارق الحياة على الفور.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى الغردقة العام أن الجثمان تم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وأن الفحص المبدئي أظهر إصابات متعددة في الجمجمة يُرجح أنها سبب الوفاة نتيجة السقوط القوي.

ويُعد محمود عبدالغني من أبرز الرياضيين المتخصصين في رياضة «الفلاي بورد» في مصر، وقد عرف بمهاراته اللافتة في تقديم العروض الجوية باستخدام الدفع المائي، ما جعله يحظى بشهرة واسعة في عدد من الفعاليات السياحية والترفيهية في الغردقة وسواحل البحر الأحمر.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تم التنسيق مع أسرة الفقيد لنقل جثمانه إلى مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، حيث تُشيع جنازته وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه ومحبيه.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، فيما أُثيرت تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة خلال العروض الرياضية في المنتجعات السياحية.
 

محافظة البحر الأحمر فلاى بورد الغردقة مدينة الغردقة

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