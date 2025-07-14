اتوفى في حادث مأساوي.. جنازة شعبية بالمنوفية لأشهر لاعب فلاي بورد | صور

شيع العشرات من أهالي قرية زاوية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية جثمان محمود عبد الغني 44 سنة اشهر لاعب فلاي بورد.

جاء ذلك عقب وفاته في حادث مأساوي بمدينة الغردقة أثناء تقديمه عرضًا استعراضيًا ضمن فعالية ترفيهية بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش جنوب المدينة.

وشيع العشرات من أهالي القرية جثمان الشاب محمود الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط أحد لاعبي الفلاي بورد من ارتفاع مفاجئ خلال العرض، حيث انتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن اللاعب تعرض لسقوط عنيف أثناء أداء العرض، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة في منطقة الرأس، وفارق الحياة على الفور.

ويُعد محمود عبدالغني من أبرز الرياضيين المتخصصين في رياضة «الفلاي بورد» في مصر، وقد عرف بمهاراته اللافتة في تقديم العروض الجوية باستخدام الدفع المائي، ما جعله يحظى بشهرة واسعة في عدد من الفعاليات السياحية والترفيهية في الغردقة وسواحل البحر الأحمر.