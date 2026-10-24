ناصر منسي في استاد القاهرة لمؤازرة الزمالك أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

حرص ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في ستاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الأبيض أمام الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني في لقاء اليوم، في ظل إيقافه من قبل الجهاز الفني للفريق.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء اليوم، السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق أن فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد أماهورو في كيجالي.