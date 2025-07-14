السياحة والآثار : لودر حفر الأهرامات خارج المنطقة الأثرية

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن أعمال الحفر المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض قنوات التليفزيون من خلال مقطع فيديو يُظهر وجود لودر يقوم بأعمال حفر في محيط منطقة الأهرامات الأثرية، أنها تتم خارج نطاق المنطقة الأثرية تمامًا، وتحديدًا في منطقة الصوت والضوء، ضمن مشروع تطوير وإعادة تأهيل بعض الأبنية القديمة الخاصة بعروض الصوت والضوء، وهي منطقة لا تحتوي على أي آثار.

لودر حفر فى الأهرامات

كما أكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للآثار، كان قد قام بإجراء مجسات أثرية شاملة في هذه المنطقة في وقت سابق، وقد ثبت خلوها التام من أي شواهد أو قطع أثرية.



كما أن جميع الأعمال تتم تحت الإشراف الكامل لمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانصياع وراء الشائعات أو تداول مقاطع فيديو مجتزأة أو غير موثقة دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن جميع الأعمال التي تتم داخل وحول المناطق الأثرية تخضع للرقابة الكاملة من الجهات المعنية ووفقًا للضوابط والمعايير الأثرية المعتمدة.