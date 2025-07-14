أحمد موسى: لا يعقل استخدام لودر في الحفر قرب الأهرامات دون إشراف أثري

ناقش الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، ملف تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكدًا دعمه الكامل لأعمال التطوير وجذب السياحة، ولكن بشروط واضحة تتعلق بالحفاظ على الأثر والتاريخ.

وشدد موسى على ضرورة وجود خبراء آثار ومتخصصين خلال تنفيذ أي أعمال حفر في محيط المناطق الأثرية، خاصة أن منطقة الأهرامات تعد من أبرز وأهم المواقع الأثرية عالميًا.

وأعرب موسى عن استيائه من أسلوب الحفر الذي وصفه بـ”البدائي”، قائلاً: “لو حفرنا على عمق 10 أو 15 متر، طبيعي هنلاقي آثار.. مش منطقي نستخدم لودر في الحفر من غير وجود متخصصين، مفيش دولة في العالم بتتعامل مع تراثها كده”.

وأضاف أن المنطقة الممتدة من الأهرامات إلى دهشور تصنف بالكامل كمنطقة أثرية، وهو ما يتطلب التزامًا قانونيًا بوجود مفتشين وخبراء آثار خلال أي أعمال حفر.

كما استنكر قيام إحدى معدات الحفر بالعمل بالقرب من الأهرامات دون إشراف أثري، معتبرًا أن ما يحدث يمثل تهديدًا مباشرًا لحضارة عمرها 7 آلاف عام.