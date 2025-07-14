أحمد موسى يحذر من أعمال الحفر قرب الأهرامات دون إشراف أثري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منطقة الأهرامات تعد من أهم المناطق الأثرية في العالم، مشيرًا إلى أنه تلقى مقطع فيديو يظهر معدات حفر تعمل بالقرب من الأهرامات، وتحديدًا داخل نطاق مشروع “الصوت والضوء”، دون تواجد أي خبراء آثار، مطالبًا برد واضح من الجهات المعنية.

وقال موسى، خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد: “الفيديو اللي اتبعتلي فيه لودر بيحفر في منطقة حساسة جدًا أثريًا، المنطقة دي تم اكتشاف مراكب الشمس فيها، وفيها معبد جنائزي، وكلها مليانة آثار… أنا مش بوجه كلامي لشخص بعينه، لكن محتاجين نسمع رد رسمي”.

وأضاف: “إحنا مش ضد التطوير، بل بالعكس معاه وبنشجعه، لكن التطوير لازم يتم تحت إشراف متخصصين. هل العامل اللي بيقود الحفار مدرب؟ هل معاه مفتش آثار؟ اللي حصل دا مخالف للقانون لأن مفيش خبير آثار موجود أثناء الحفر”.

وتابع موسى مستنكرًا: “الوضع غير طبيعي، ومحتاجين من الأثريين يطلعوا يوضحوا للناس، هل اللي بيحصل دا صحيح؟ الشركة المنفذة لازم توفر مفتش آثار يكون موجود في الموقع ويتابع”.

وأشار إلى أن “الطريق العلمية في مثل هذه المناطق الأثرية بتقتضي وجود مراقبة صارمة ومختصين، لأن أي خطأ بسيط ممكن يتسبب في تدمير آثار تحت الأرض لا تقدر بثمن”.

واختتم قائلًا: “أنا بسأل أهل الاختصاص، هل من المقبول نسيب معدات تشتغل في أهم منطقة أثرية في العالم من غير رقابة أو إشراف متخصص؟ هدفنا نحافظ على تراثنا، ومحتاجين إجابة واضحة من الجهات المختصة”.