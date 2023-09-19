ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

يحمل العسل الأبيض العديد من الفوائد الصحية للجسم، وغالبا ما يقوم البعض باستبداله في تحلية المشروبات والحلويات لتجنب مخاطر السكر الأبيض.

أضرار العسل الأبيض على مرضى السكري

ولكن هل من المسموح لمرضى السكري استخدام العسل، وهل يؤثر تناول العسل عليهم بشكل إيجابي أم سلبي؟، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك معتقدات حول العسل الابيض تتعلق بفوائده العلاجية لصحة الجسم.

وتابع موافي في برنامجه "رب زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، انه بالنسبة لتأثير العسل الابيض على مرضى السكر، فلا يوجد دليل صحي على أن الإفراط في تناول عسل النحل، واحتوائه على سكريات طبيعية لا تهدد صحة الجسم بالأضرار.

اضرار العسل الابيض على مرضى السكري

وأشار موافي، إلى أن تأثير السكر الطبيعي الموجود في العسل الابيض لا يختلف عن أي سكريات أخرى، حيث يحتوي كل منهما على كربوهيدرات بسيطة تؤدي إلى ارتفاع الجلوكوز في الدم.

ونصح أستاذ الحالات الحرجة، بأن تناول العسل الابيض او عسل النحل أو إضافته في علاجات عند الشعور بأي مشكلة صحية قد يتسبب في تفاقم الأمر أو تعرض الصحة للخطر.