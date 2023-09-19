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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تسمم ٢٧ شخصا بالمنوفية ... اعراض تؤكد تناولك لـ طعام فاسد

اعراض التسمم الغذائي
اعراض التسمم الغذائي

تعرض 27 شخصا لـ التسمم الغذائي، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات الخاصة والحكومية، ثم تحويلهم إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، وذلك بعد تناولهم البيتزا من مطعم شهير.

 

أعراض التسمم الغذائي 

 

يعد التسمم الغذائي نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء؛ أي يصاب به الأشخاص من طعام أو شراب تناولوه، ويكون السبب في ذلك وجود جراثيم أو ملوثات أخرى ضارة في الطعام أو الشراب.

 

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وتشمل أعراض التسمم الغذائي في الغالب اضطراب المعدة والإسهال والقيء، وتبدأ الأعراض عادةً خلال ساعات أو عدة أيام من تناول الطعام.

 

ويشعر أغلب المصابين بالتسمم الغذائي بأعراض مَرضية خفيفة ويتحسنون دون علاج، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

أعراض التسمم الغذائي 

 

وتختلف أعراض التسمم الغذائي باختلاف سبب المرض. فقد تبدأ في غضون بضع ساعات أو بضعة أسابيع اعتمادًا على السبب، ومن ابرز الأعراض الشائعة هي:

_ اضطراب المعدة.

_ القيء.

_ الإسهال.

_ الإسهال مع وجود دم في البراز.

_ آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة.

_ الحُمّى.

_ الصداع.

_ رؤية ضبابية أو ازدواجها.

_ مشكلات في البلع.

_ إحساس بالوخز أو الخَدَر في الجلد.

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