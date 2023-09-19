4 علامات تؤكد نقص فيتامين د عند الرضع.. رقم 2 أخطرها

يمكن لنقص فيتامين د عند الرضع أن يسبب لهم مشاكل صحية؛ حيث أن لبن الأم لا يحتوي على فيتامين د. لذا فإن الأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعية يجب أن يحصلوا على مكملات فيتامين د.

علامات نقص فيتامين د عند الرضع

يمكن الوقاية من نقص فيتامين د عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي، يشمل التعرض المناسب لـ أشعة الشمس، والتغذية الصحية، وتناول مكملات فيتامين د.

يوجد عدد من المكملات التي تحتوي على فيتامين د المتاحة لعلاج نقص فيتامين عند الرضع. لإعادة مستوى فيتامين د إلى المستوى الطبيعي.

علامات نقص فيتامين د عند الرضع

يجب تناولها تحت إشراف الطبيب، وبالجرعات الموصى بها، ومن أعراض نقص فيتامين د عند الرضع، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، وتشمل ما يلي :

_ تأخر المشي.

_ تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة.

_ تأخر ظهور الأسنان .

_ تأخر إغلاق فاصل الرأس اللين (اليافوخ).