بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

شاركت عائلة صورة لطفلهم، يبلغ من العمر سبع سنوات، وذلك قبل وفاته بلحظات، بسبب لعبه في مادة بناء.

غبار الحجر الجيري السام يتسبب في وفاة طفل صغير

وتم تصوير آرثر إيمانويل بيتنكور، من البرازيل من قبل عائلته، وهو يرفع إبهاميه لأعلى بينما كان يجلس على مسحوق من الحجر الجيري الأبيض، وقد تسبب الغبار السام الناتج عنه بعد دقائق في وفاته.

وأثناء لعبه في تلة من الحجر الجيري، استنشق الصبي الصغير جزيئات المسحوق التي تركت على جانب الطريق بالقرب من منزله في إيبيرانجا، جنوب البرازيل.

وغالبًا ما يستخدم مسحوق الحجر الجيري في البناء لتصنيع المواد بما في ذلك الطوب والأسمنت والخرسانة، وفقا لما نشر في موقع ديلي أكسبرس .

غبار الحجر الجيري السام يتسبب في وفاة طفل صغير

ويحتوي غبار الحجر الجيري على جزيئات صغيرة من السيليكا، والتي تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من أنها يمكن أن تسبب ورما في الرئتين وتؤدي إلى مرض رئوي طويل الأمد يسمى داء السيليكات.

وتم نقل آرثر إلى المستشفى بعد أن لعب في كومة من البودرة، لكن للأسف أعلن عن وفاته لدى وصوله، ورجح الأطباء أن سبب وفاته المفاجئة هو استنشاق الغبار.