أعراض إذا ظهرت على الشخص فهو يعاني من الاكتئاب.. احذره

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية.

أعراض الاكتئاب

قد يواجه من يعانون من الاكتئاب من صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش، وفقا لما نشر في موقع “مايوكلينك” الطبي.

ويعد الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، وهو ليس نقطة ضعف ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة.

وقد يتطلب علاج الاكتئاب على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك، ويتحسَّن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.

أعراض الاكتئاب

مع أن الاكتئاب قد يحدث مرة واحدة فقط في العمر، فعادة ما يعاني الأفراد نوبات متعددة منه. في أثناء هذه النوبات، تحدث الأعراض غالبا كل يوم، وقد تتضمن ما يلي:

_ مشاعر الحزن، أو البكاء، أو اليأس.

_ نوبات غضب أو التهيج أو الإحباط حتى من الأمور البسيطة.

_ فقدان الاهتمام أو المتعة في معظم الأنشطة العادية أو جميعها، مثل الجماع أو الهوايات أو الرياضة.

_ اضطرابات النوم، بما في ذلك الأرق أو النوم أكثر من اللازم.

_ الإرهاق والافتقار إلى الطاقة، فحتى المهام الصغيرة تستغرق مزيدًا من المجهود.

_ فقدان الشهية وفقدان الوزن، أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.

_ القلق .

_ تباطؤ التفكير .

_ الشعور بانعدام القيمة أو الذنب، مع التركيز على إخفاقات الماضي أو لوم النفس.

_ مواجهة مشكلة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات.

_ أفكار متكررة أو مستمرة عن الموت، أو أفكار عن الانتحار، أو محاولات الانتحار.

_ المشاكل الجسدية غير المبررة، مثل ألم الظهر أو حالات الصداع.