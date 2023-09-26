متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

هناك العديد من العلامات والأعراض التي تظهر في المرحلة المبكرة من الإصابة بسرطان البنكرياس، ومن بينها آلام البطن، وفقدان الوزن غير المبرر، وفقدان الشهية، وآلام الظهر، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والإصابة بمرض السكري حديثا .

علامات واعراض مبكرة تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

ومن السهل الخلط بين علامات الإصابة بسرطان البنكرياس وبين أمراض اخرى؛ حيث أن العديد من الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس يمكن أن تتداخل مع أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي.

وبعض الأعراض التي يمكن الخلط بينها وبين الحالات الأقل خطورة، وتشمل : آلام البطن واليرقان وفقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية وآلام الظهر، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

أعراض سرطان البنكرياس

ويجب عند الإحساس بأي أعراض المذكورة أعلاه فعليك باستشارة الطبيب المختص لإجراء التقييم والتشخيص المناسبة. كما إن الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس، وعلاجه يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير.

ومن أبرز أعراض سرطان البنكرياس المبكرة، وتشمل :

_ ألم البطن أو الظهر.

_ اصفرار الجلد أو بياض عينيك (اليرقان).

_ فقدان الوزن غير المبرر.

_ تغييرات في البراز.