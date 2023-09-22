لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

ترغب الكثير من النساء بمعرفة جنس الجنين منذ لحظة معرفتها بوجود حمل، وعلى الرغم من أن هناك بعض الأبحاث التي تدرس حقيقة وجود اختلاف ما بين أعراض الحمل بولد وأعراض الحمل ببنت.

اعراض الحمل بولد

إلا أن الطريقة الأدق للكشف عن جنس الجنين هي الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية في الأسبوع 20 من الحمل، إلا ان هناك بعض الأعراض يمكن ان تشير إلى الحمل بولد، ومنها:

_ الاجتذاب نحو الأطعمة المالحة والحمضية من علامات الحمل بولد.

_ الغثيان الصباحي الخفيف من علامات الحمل بولد لأن الغثيان الشديد ينتج عن ارتفاع الهرمونات وهو ما يحدث في حال الحمل ببنت.

_ ظهور نبض الجنين الذكر سريعًا ولكن بمعدل أبطأ من نبض الجنين الأنثى.

_ التمتع ببشرة نضرة خالية من البثور من الأعراض التي يمكن اعتبارها ضمن 20 علامة تدل على الحمل بولد.

_ عدم اكتساب الوزن في الخصر والفخذين من أعراض الحمل بولد في الشهر الثاني.

_ الإحساس بفرط الشهية وتناول الكثير من الأطعمة.

_ تدلي البطن إلى الأسفل من علامات الحمل بولد.

_ كبر حجم الثدي الأيمن عن الأيسر من الخرافات التي يمكن اعتبارها ضمن 20 علامة تدل على الحمل بولد.

اعراض الحمل بولد

_ الشعور ببرودة القدمين والأطراف بشكل أكثر من المعتاد.

_ نمو شعر الجسم بشكل أكثر غزارة من علامات الحمل بولد.

_ الإصابة بالصداع سواء كان صداع التوتر أو الصداع النصفي بشكل مستمر.

_ تفضلين الاستلقاء على الجانب الأيسر أثناء النوم.

_ تتحلين بالعدوانية والعصبية بشكل أكثر من المعتاد.

_ تحول رائحة العرق إلى رائحة قوية.

_ تغير لون البول إلى اللون الداكن.

_ المعاناة من ضعف الدورة الدموية على عكس تدفقها بشدة في الحمل ببنت.

_ تتشكل نتوءات على منطقة البطن من علامات الحمل بولد.

_ التحلي بالنشاط والحيوية وعدم الرغبة في النوم المستمر.

_ النفور من بعض الأطعمة عن عمل الجهاز المناعي كخط دفاع للأم والجنين ويزدادا في حال الحمل بولد.