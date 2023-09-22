عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

اعراض الحمل بولد 
اعراض الحمل بولد 

ترغب الكثير من النساء بمعرفة جنس الجنين منذ لحظة معرفتها بوجود حمل، وعلى الرغم من أن هناك بعض الأبحاث التي تدرس حقيقة وجود اختلاف ما بين أعراض الحمل بولد وأعراض الحمل ببنت.

 

اعراض الحمل بولد 

 

إلا أن الطريقة الأدق للكشف عن جنس الجنين هي الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية في الأسبوع 20 من الحمل، إلا ان هناك بعض الأعراض يمكن ان تشير إلى الحمل بولد، ومنها:

 

أعراض الحمل في الشهر الثالث.. التقلصات والإنتفاخ أبرزها 

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

 

_ الاجتذاب نحو الأطعمة المالحة والحمضية من علامات الحمل بولد.

_ الغثيان الصباحي الخفيف من علامات الحمل بولد لأن الغثيان الشديد ينتج عن ارتفاع الهرمونات وهو ما يحدث في حال الحمل ببنت.

_ ظهور نبض الجنين الذكر سريعًا ولكن بمعدل أبطأ من نبض الجنين الأنثى.

_ التمتع ببشرة نضرة خالية من البثور من الأعراض التي يمكن اعتبارها ضمن 20 علامة تدل على الحمل بولد.

_ عدم اكتساب الوزن في الخصر والفخذين من أعراض الحمل بولد في الشهر الثاني.

_ الإحساس بفرط الشهية وتناول الكثير من الأطعمة.

_ تدلي البطن إلى الأسفل من علامات الحمل بولد.

_ كبر حجم الثدي الأيمن عن الأيسر من الخرافات التي يمكن اعتبارها ضمن 20 علامة تدل على الحمل بولد.

 

اعراض الحمل بولد 

 

_ الشعور ببرودة القدمين والأطراف بشكل أكثر من المعتاد.

_ نمو شعر الجسم بشكل أكثر غزارة من علامات الحمل بولد.

_ الإصابة بالصداع سواء كان صداع التوتر أو الصداع النصفي بشكل مستمر.

_ تفضلين الاستلقاء على الجانب الأيسر أثناء النوم.

_ تتحلين بالعدوانية والعصبية بشكل أكثر من المعتاد.

_ تحول رائحة العرق إلى رائحة قوية.

_ تغير لون البول إلى اللون الداكن.

_ المعاناة من ضعف الدورة الدموية على عكس تدفقها بشدة في الحمل ببنت.

_ تتشكل نتوءات على منطقة البطن من علامات الحمل بولد.

_ التحلي بالنشاط والحيوية وعدم الرغبة في النوم المستمر.

_ النفور من بعض الأطعمة عن عمل الجهاز المناعي كخط دفاع للأم والجنين ويزدادا في حال الحمل بولد.

الحمل أعراض الحمل اعراض الحمل بولد جنس الجنين الموجات فوق الصوتية الصداع النصفي الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

زيادة المعاشات والمرتبات والتصالح بمخالفات البناء.. بشائر الخير للمصريين في أكتوبر

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

بخطوات سهلة.. طريقة عمل كباب اللحم مثل المطاعم

احمي نفسك من الأزمات القلبية باتباع هذه النصائح الفعالة.. رقم 5 الأبرز

مصير صادم لرجل بريطاني هاجمه ثعبان داخل منزله.. وهكذا كان رد فعله

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

على الفطور.. طريقة عمل خبز بالشيكولاتة

رقم صادم.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

ترشيحاتنا

أبو صدام يناشد السيسي بالاستجابة لطلب الفلاحين العاجل

قلق في الريدز بسبب اتحاد جدة | ظهور لافت لـ محمد صلاح

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

بالأرقام والزيادات.. تعرف على معاشك الجديد بعد قرار السيسي

في كل محافظات مصر | إعلان مهم من وزارة الصحة

خطيب المسجد الحرام : أهل السعودية يشرفون بخدمة الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

أبراج تواجه دائما تحديات في الحب.. هل أنت منهم؟

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

فيديو

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

50 مليون دولار.. تفاصيل رفض الزمالك لعرض الفيفا المغري/ فيديو جراف

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ