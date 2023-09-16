أعراض الحمل في الشهر الثالث.. التقلصات والإنتفاخ أبرزها 

تبدأ بعض النساء الأعراض الحادة في الشهر الثالث من الحمل، ولا تظهر في الشهر الاول والثاني سوي تأخر الدورة الشهرية. لذا فإن الشهر الثالث من العلامات الفاصلة في حدوث الحمل.

اعراض الحمل في الشهر الثالث

وتتضمن العلامات والأعراض الاكثر شيوعًا التي يمكن أن تظهر خلال الشهر الثالث من الحمل، ما يلي:

_ تقلُّب المزاج يمكن لزيادة الهرمونات في جسمك في مراحل الحمل المبكرة أن تجعلك منفعلة وسريعة البكاء.

_ الانتفاخ، و يمكن أن تُسبب التغييرات الهرمونية في مراحل الحمل المبكرة انتفاخك بشكل مشابه لما تشعرين به مع بداية الدورة الشهرية.

_ نزف الدم المهبلي الخفيف (التبقيع)، قد يكون التبقيع الطفيف من أوائل علامات الحمل، وعادةً ما يُعرف بنزف انغراس البويضة، وهو يحدث عند التصاق البويضة المخصبة ببطانة الرحم بعد الحمل بنحو 10 إلى 14 يومًا، ويحدث نزف الانغراس قبيل الموعد المتوقع لدورة الحيض. لكن لا يحدث هذا الأمر لجميع الناس.

اعراض الحمل في الشهر الثالث

_ تقلصات مؤلمة، وتعاني بعض النساء من تشنجات خفيفة في الرحم في مراحل الحمل المبكرة.

_ الإمساك، و تُسبب التغييرات الهرمونية إبطاء الجهاز الهضمي؛ مما يؤدي إِلى الإمساك.

_ إِعراض عن الطعام، وعندما تصبحين حاملًا قد تصبحين متحسسة من بعض الروائح وقد تتغير حاسة المذاق لديكِ.

_ احتِقان الأنف، يمكن أن تؤدي التغييرات في مستويات الهرمونات وإنتاج الدم إِلى تورُّم أغشية الأنف المخاطية، وجفافها ونزف الدم منها بسهولة، وهذا قد يؤدي إِلى انسداد الأنف أو سيلانه.