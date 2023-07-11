أعراض الحمل من الشهر الأول للثالث.. والفرق بين الحمل بولد وبنت؟

تختلف اعراض الحمل في شدتها وحدوثها بين النساء أو حتى لدى المرأة نفسها بين حمل وآخر، وقد تظهر على بعض النساء أعراض الحمل المبكرة جداً خلال الأسابيع الأولى من تلقيح البويضة، كما قد تظهر عند بعض النساء أعراض الحمل قبل الدورة الشهرية، وفي هذه الحالة عادةً ما تكون علامات الحمل نفس أعراض الدورة.

اعراض الحمل



اعراض الحمل في الاسبوع الاول

وقد تظهر بعض العلامات والأعراض الواضحة لحدوث الحمل في الأسبوع الأول؛ حيث ان هناك أعراض تؤكد وجود حمل تظهر عند معظم النساء.

ويمكن للمرأن ان تلاحظ علامات الحمل في الأيام الأولى أو في الأسبوع الأول، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

_ تشنجات الرحم .

_ نزيف انغراس البويضة



وترتبط البويضة المخصبة بجدار الرحم في الأسبوع الأول من الحمل، مما يسبب تشنجات بطن تشبه تشنجات نزول الحيض، بالإضافة لحدوث نزيف انغراس البويضة أو دم التعشيش، إذ يصيب ما يقارب 20% من النساء الحوامل.

لذا، تعد هذه الأعراض من علامات الحمل في الايام الاولى، وتخطىء العديد من الحوامل بظنهن أنها أعراض الدورة الشهرية. ولعل أهم ما يميز نزيف الحمل عن نزيف الدورة الشهرية ما يلي:

_ يكون لون الدم الناجم عن انغراس البويضة بالرحم مائل للون الزهري، أو الأحمر، أو البني، وتكون بقع صغيرة تظهر على الملابس الداخلية، وتظهر فقط عند المسح.

_ يستمر نزيف انغراس البويضة لمدة 3 أيام أو أقل.

وقد تلاحظ بعض الحوامل وجود إفرازات مهبلية بيضاء اللون في الأسبوع الأول من الحمل، وتكون هذه الإفرازات من اعراض الحمل في الاسبوع الاول.

اعراض الحمل

أعراض الحمل في الشهر الأول

ويمكن لأعراض الحمل في الشهر الاول أن تكون غامضة بعض الشئ؛ حيث يبدأ الحمل من تاريخ موعد آخر دورة، وبالتالي تعتبر آخر دورة، هي أول أسبوع في الحمل حتى لو لم تكن المرأة حامل بعد.

ووجد أن 50% من الحوامل تبدأ لديهم أعراض الحمل المبكر في الأسبوع الخامس من الحمل، و70% من النساء يشعرن بأعراض الحمل بالأسبوع السادس، و90% تظهر لديهم الأعراض بالأسبوع الثامن.

وتعتبر الطريقة الأدق لاكتشاف الحمل هي اختبار الحمل بالمختبر، أو اختبار الحمل المنزلي في البول في الشهر الاول من الحمل، أو فحص السونار (الألتراساوند)، حيث اختبار الحمل يكشف عن هرمون الحمل الذي يتم إطلاقه في البول والدم بعد مرور 10 أيام من حدوث الحمل وظهور البويضة المخصبة.

ويتصدر أيضًا الشعور بالإرهاق قائمة أعراض الحمل المبكرة في الشهر الاول من الحمل، فلا أحد يعلم يقينًا مسببات الشعور بالنعاس خلال الثلث الأول من الحمل، ولكن الارتفاع السريع في مستويات هرمون البروجسترون أثناء أشهر الحمل المبكرة قد يساهم في الشعور بالتعب.

اعراض الحمل



اعراض الحمل في الشهر الثاني

ويمكن للحمل في الشهر الثاني ان يبدأ في ظهور اعراض واضحة، وملحوظة للمرأة ومن حولها، وتختلف حدتها من مرأة لأخرى، إلا أن الشكوي تكون واحدة عند أغلبهم.

ومن ابرز المؤشرات والأعراض التقليدية لحدوث الحمل في الشهر الثاني، ما يلي :

_ تفويت الدورة الشهرية في حال كنتِ في سِنِّ الإنجاب وكان قد مر أسبوع واحد أو أكثر ولم تبدأ دَورة الحيض في موعدها المتوقع فقد تكونين حاملًا. لكن قد يكون هذا العرَض مضللاً في حال كانت دَورة الحيض لديكِ غير منتظمة.

_ تورم الثديين والإحساس بألم فيهما، و قد تؤدي التغييرات الهرمونية في مراحل الحمل الأولى إلى أن يكون ثدياكِ حساسين وموجَعين، ومن المرجح أن يقل هذا الإزعاج بعد مرور بضعة أسابيع يتأقلم خلالها جسمك مع التغييرات الهرمونية.

_ الغثيان مع القيء أو بدونه، وعادةً ما يبدأ الغثيان الصباحي الذي قد يُصيبكِ في أي وقت خلال النهار أو الليل بعد حدوث الحمل بشهر أو شهرين. ومع هذا تشعر بعض النساء بحالة الغثيان في مراحل أبكر من ذلك، وقد لا تشعر بها بعض النساء على الإطلاق، و على الرغم من أن السبب وراء الشعور بالغثيان أثناء الحمل غير معروف فإنه من المرجح أن يكون للتغييرات الهرمونية دورًا في ذلك.

_ كثرة التبول، و ربما تجدين نفسكِ تتبولين أكثر من المعتاد، وتزداد كمية الدم في جسمك خلال فترة الحمل مما يؤدي إِلى أن تطرح الكليتان السوائل الزائدة التي ينتهي بها المطاف في المثانة.

_ الإرهاق، ويتصدر أيضًا الشعور بالإرهاق قائمة أعراض الحمل المبكرة، فلا أحد يعلم يقينًا مسببات الشعور بالنعاس خلال الثلث الأول من الحمل، ولكن الارتفاع السريع في مستويات هرمون البروجسترون أثناء أشهر الحمل المبكرة قد يساهم في الشعور بالتعب.

اعراض الحمل

اعراض الحمل في الشهر الثالث

وقد تبدأ بعض النساء الأعراض الحادة في الشهر الثالث من الحمل، ولا تظهر في الشهر الاول والثاني سوي تأخر الدورة الشهرية. لذا فإن الشهر الثالث من العلامات الفاصلة في حدوث الحمل.

وتتضمن العلامات والأعراض الاكثر شيوعًا التي يمكن أن تظهر خلال الشهر الثالث من الحمل، ما يلي:

_ تقلُّب المزاج يمكن لزيادة الهرمونات في جسمك في مراحل الحمل المبكرة أن تجعلك منفعلة وسريعة البكاء.

_ الانتفاخ، و يمكن أن تُسبب التغييرات الهرمونية في مراحل الحمل المبكرة انتفاخك بشكل مشابه لما تشعرين به مع بداية الدورة الشهرية.

_ نزف الدم المهبلي الخفيف (التبقيع)، قد يكون التبقيع الطفيف من أوائل علامات الحمل، وعادةً ما يُعرف بنزف انغراس البويضة، وهو يحدث عند التصاق البويضة المخصبة ببطانة الرحم بعد الحمل بنحو 10 إلى 14 يومًا، ويحدث نزف الانغراس قبيل الموعد المتوقع لدورة الحيض. لكن لا يحدث هذا الأمر لجميع الناس.

_ تقلصات مؤلمة، وتعاني بعض النساء من تشنجات خفيفة في الرحم في مراحل الحمل المبكرة.

_ الإمساك، و تُسبب التغييرات الهرمونية إبطاء الجهاز الهضمي؛ مما يؤدي إِلى الإمساك.

_ إِعراض عن الطعام، وعندما تصبحين حاملًا قد تصبحين متحسسة من بعض الروائح وقد تتغير حاسة المذاق لديكِ.

_ احتِقان الأنف، يمكن أن تؤدي التغييرات في مستويات الهرمونات وإنتاج الدم إِلى تورُّم أغشية الأنف المخاطية، وجفافها ونزف الدم منها بسهولة، وهذا قد يؤدي إِلى انسداد الأنف أو سيلانه.

اعراض الحمل



اعراض الحمل بولد

وترغب الكثير من النساء بمعرفة جنس الجنين منذ لحظة معرفتها بوجود حمل، وعلى الرغم من أن هناك بعض الأبحاث التي تدرس حقيقة وجود اختلاف ما بين أعراض الحمل بولد وأعراض الحمل ببنت.

إلا أن الطريقة الأدق للكشف عن جنس الجنين هي الفحص باستخدام الموجات فوق الصوتية في الأسبوع 20 من الحمل، إلا ان هناك بعض الأعراض يمكن ان تشير إلى الحمل بولد، ومنها :

_ الاجتذاب نحو الأطعمة المالحة والحمضية من علامات الحمل بولد.

_ الغثيان الصباحي الخفيف من علامات الحمل بولد لأن الغثيان الشديد ينتج عن ارتفاع الهرمونات وهو ما يحدث في حال الحمل ببنت.

_ ظهور نبض الجنين الذكر سريعًا ولكن بمعدل أبطأ من نبض الجنين الأنثى.

_ التمتع ببشرة نضرة خالية من البثور من الأعراض التي يمكن اعتبارها ضمن 20 علامة تدل على الحمل بولد.

_ عدم اكتساب الوزن في الخصر والفخذين من أعراض الحمل بولد في الشهر الثاني.

_ الإحساس بفرط الشهية وتناول الكثير من الأطعمة.

_ تدلي البطن إلى الأسفل من علامات الحمل بولد.

_ كبر حجم الثدي الأيمن عن الأيسر من الخرافات التي يمكن اعتبارها ضمن 20 علامة تدل على الحمل بولد.

_ الشعور ببرودة القدمين والأطراف بشكل أكثر من المعتاد.

_ نمو شعر الجسم بشكل أكثر غزارة من علامات الحمل بولد.

_ الإصابة بالصداع سواء كان صداع التوتر أو الصداع النصفي بشكل مستمر.

_ تفضلين الاستلقاء على الجانب الأيسر أثناء النوم.

_ تتحلين بالعدوانية والعصبية بشكل أكثر من المعتاد.

_ تحول رائحة العرق إلى رائحة قوية.

_ تغير لون البول إلى اللون الداكن.

_ المعاناة من ضعف الدورة الدموية على عكس تدفقها بشدة في الحمل ببنت.

_ تتشكل نتوءات على منطقة البطن من علامات الحمل بولد.

_ التحلي بالنشاط والحيوية وعدم الرغبة في النمو المستمر.

_ النفور من بعض الأطعمة عن عمل الجهاز المناعي كخط دفاع للأم والجنين ويزدادا في حال الحمل بولد.

اعراض الحمل



اعراض الحمل ببنت

وبينت دراسة في عام 2017 أن اعراض الحمل ببنت لدى النساء الحوامل، بأنها قد تكون أكثر عرضةً للإصابة بغثيان الصباح.

وأشارت دراسة أخرى أجريت مؤخراً في عام 2021 أن النساء اللاتي عانين من التوتر الشديد وارتفاع هرمون الكورتيزول قبل حدوث الحمل ازدادت بينهن معدلات الحمل ببنت، ومن بين الأعراض الأخرى للحمل في بنت ما يلي :

_ الغثيان الصباحي الشديد، و يعتقد البعض ان غثيان الصباح الشديد يدل على الحمل ببنت، امّا ان لم تعاني الحامل من الغثيان فهذا يدل انها حامل بولد.

_ تغيرات البشرة، و يدّعي البعض ان زيادة دهنية البشرة وظهور الحبوب والبثور عليها يدل على الحمل ببنت، على عكس المرأة الحامل بذكر والتي تصبح بشرتها مشرقة.

_ إشتهاء الحلويات، ويعتبر الوحام من أبرز اعراض الحمل، ويقال انه في حال كانت المرأة حامل ببنت ستزيد رغبتها بتناول الحلويات والسكاكر، امّا المرأة التي تشتهي الأطعمة المالحة والحامضة فغالباً يكون جنينها ولد.

_ نبضات قلب الجنين، ويقال انه في حال كانت نبضات قلب الجنين اكثر من ١٤٠ نبضة في الدقيقة فهي حامل ببنت، امّا في حال كانت أقل من ١٤٠ نبضة في الدقيقة فهي حامل بولد.

_ إرتفاع البطن، و هناك إعتقاد قديم يقال ان ارتفاع بطن الحامل يدل على ان الجنين بنت، امّا ان كانت البطن منخفضة فهذا يدل ان الجنين ولد.

_ تغيرات الثدي، و هناك إعتقاد سائد بأن كبر حجم الثدي الأيسر مقارنةً بحجم الثدي الأيمن يدل ان الجنين بنت، وفي حال كان الثدي الأيمن أكبر من الثدي الأيسر فهذا يدل ان الجنين ولد.

_ إصفرار لون البول، وهناك بعض المعلومات التي تقول انه في حال كان لون بول الحامل أصفر باهت فهذا مؤشر بأن الجنين بنت، امّا ان كان لون البول اصفر داكن فهذا مؤشر بأن الجنين ولد.

_ حركة الجنين الهادئة، و قد يتنبأ البعض بنوع الجنين بناءً على حركته، بحيث يعتقدون ان المرأة الحامل ببنت تكون حركة جنينها هادئة وبطيئة، على عكس الحامل بولد.

_ زيادة الوزن، ويعتبر تمركز الوزن في الجزء العلوي من البطن دليلاً على الحمل ببنت، اما تمركر الوزن في منطقة البطن والمعدة دليلاً على الحمل بولد.

_ سخونة الأطراف، في حالة الحمل ببنت تكون أطراف الحامل ساخنة وذات درجة حرارة عالية، امّا في حالة الحمل بولد ستكون الأطراف باردة.

_ الشعر الباهت، وقظ يكون شعر المرأة الحامل ببنت باهتاً وضعيفاً، امّا المرأة الحامل بولد سيكون شعرها قوياً ولامعاً.