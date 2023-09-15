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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

اعراض الحمل في الشهر
اعراض الحمل في الشهر الثاني 

يمكن أن تظهر أعراض الحمل في الشهر الثاني وتصبح واضحة، وملحوظة للمرأة ومن حولها، وتختلف حدتها من مرأة لأخرى، إلا أن الشكوى تكون واحدة عند أغلبهن.

 

أعراض الحمل في الشهر الثاني 

 

ومن أبرز المؤشرات والأعراض التقليدية لحدوث الحمل في الشهر الثاني، ما يلي :

 

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_ تفويت الدورة الشهرية في حال كنتِ في سِنِّ الإنجاب وكان قد مر أسبوع واحد أو أكثر ولم تبدأ دَورة الحيض في موعدها المتوقع فقد تكونين حاملًا. لكن قد يكون هذا العرَض مضللاً في حال كانت دَورة الحيض لديكِ غير منتظمة.

 

_ تورم الثديين والإحساس بألم فيهما، و قد تؤدي التغييرات الهرمونية في مراحل الحمل الأولى إلى أن يكون ثدياكِ حساسين وموجَعين، ومن المرجح أن يقل هذا الإزعاج بعد مرور بضعة أسابيع يتأقلم خلالها جسمك مع التغييرات الهرمونية.

 

اعراض الحمل في الشهر الثاني 

 

_ الغثيان مع القيء أو بدونه، وعادةً ما يبدأ الغثيان الصباحي الذي قد يُصيبكِ في أي وقت خلال النهار أو الليل بعد حدوث الحمل بشهر أو شهرين. ومع هذا تشعر بعض النساء بحالة الغثيان في مراحل أبكر من ذلك، وقد لا تشعر بها بعض النساء على الإطلاق، و على الرغم من أن السبب وراء الشعور بالغثيان أثناء الحمل غير معروف فإنه من المرجح أن يكون للتغييرات الهرمونية دورًا في ذلك.

 

_ كثرة التبول، وربما تجدين نفسكِ تتبولين أكثر من المعتاد، وتزداد كمية الدم في جسمك خلال فترة الحمل مما يؤدي إِلى أن تطرح الكليتان السوائل الزائدة التي ينتهي بها المطاف في المثانة.

 

_ الإرهاق، ويتصدر أيضًا الشعور بالإرهاق قائمة أعراض الحمل المبكرة، فلا أحد يعلم يقينًا مسببات الشعور بالنعاس خلال الثلث الأول من الحمل، ولكن الارتفاع السريع في مستويات هرمون البروجسترون أثناء أشهر الحمل المبكرة قد يساهم في الشعور بالتعب.

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