كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

تشكل اضرار القهوة للحامل مشاكل صحية خطيرة لذا قد تحتاج الحامل إلى التخلي عن الكافيين أثناء فترة الحمل.

اضرار القهوة للحامل

من أبرز اضرار القهوة للحامل أن الكافيين منشط ومُدِرٌّ للبول، كما يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لذا فلا ينصح به أثناء الحمل.

ويزيد الكافيين من تكرار التبول للحامل، حيث يؤدي إلى انخفاض في مستويات السوائل في الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي" الطبي.

واخطر اضرار القهوة للحامل ان الكافيين يعبر المشيمة إلى الجنين، حيث لا يستطيع الجنين التعامل مع كميات الكافيين بعكس الأم.

اضرار القهوة للحامل

يمكن أن تسبب أي كمية من الكافيين في تغيير نمط نوم الجنين أو الحركة الطبيعية في المراحل اللاحقة من الحمل.

ويعتبر الكافيين منشط لذا فانه يشكل اضرار على الام والجنين، حيث يمكن أن يُبقِي الأم والجنين مستيقظين لفترات طويلة.

وقد يتسبب الكافيين في تشوهات خلقية، وعيوب خلقية، والولادة المبكرة، وتقليل الخصوبة، وقد.يتسبب ايضا الكافيين في زيادة خطر حدوث الاجهاض.