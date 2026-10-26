سحر نصر تستعرض مهام بنك الاستثمار القومي أمام الشيوخ

قالت الدكتورة سحر نصر وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن دور بنك الاستثمار القومي يتضمن آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، كلها أهداف مهمة ضمن التكليفات الرئاسية التي صدرت من منتدى مصر 2026 لدورها الأساسي في دعم الاقتصاد القومي لبلدنا.

وأشارت الدكتورة سحر نصر خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عددا من طلبات المناقشة قائلة : عندي تحفظ على ما قدمه زملائي النواب بخصوص ترتيب الأولويات فقط، فبنك الاستثمار القومي وفقا للقانون هو المسئول عن تمويل المشروعات المدرجة في الخطة، مشروعات البنية الأساسية، المشروعات القومية، الاستثمارات العامة، ولكن له إرث كبير من التشابكات المالية أو المؤسسية، تشابكات تاريخية،.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر قائلة : مهم جداً أن نعمل على حل هذه التشابكات أولاً قبل حتى أن يقوم البنك بمهامه الأساسية بنص القانون وقبل أن نحمل البنك أعباء أخرى أو مهام أخرى جديدة.