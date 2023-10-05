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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

الزيوت
الزيوت

يعد الزيت المغشوش من الأمور التى زاد انتشارها في السنوات الأخيرة حيث أصبح بعض التجار يقومون بإعادة بيع الزيوت المستخدمة أو إضافة مواد رديئة له

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ويسبب الزيت المغشوش العديد من الأمراض والمشكلات الصحية التي تضر الإنسان في مقدمتها أمراض الشرايين والسرطان

وقدم برلماني طلب إحاطة للتصدى لظاهرة الزيت المغشوش التى زادت بعد تجول بعض التجار في الأحياء الشعبية لجمع الزيوت المستعملة مقابل المال

وقدم موقع timesofindia كيفية إجراء اختبار سهل يكشف الزيت المغشوش داخل المنزل

خذ 2 مل من الزيت في وعاء وأضف إليه ملعقة من الزبدة الصفراء.

إذا لم يتغير لون الزيت، فهو نقي وصالح للاستهلاك.

إذا تغير اللون إلى اللون الأحمر أو اى لون اخر  يكن دليل على أن الزيت المغشوش ويمكن أن يكون خطيرًا على الاستهلاك البشري.
 

الزيت التموين
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