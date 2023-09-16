ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم

تعاني الكثير من الأمهات أثناء إيقاظ الطفل الصغير مبكرا خلال أوقات الدراسة ..فما الحل؟!

نعرض لكم بعض الحيل التي تساعد في استيقاظ الاطفال مبكرا خلال الدراسة بشكل أسهل وذلك وفقا لما جاء في موقعmedicinenet.



تأكد من حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم الجيد : يجب أن يحصل الأطفال على قسط كافٍ من النوم الجيد حتى يتمكنوا من الاستيقاظ في الوقت المحدد دون صعوبة و الكثير من الضوضاء، أو شخير الأشقاء أو الوالدين، أو الكثير من الضوء، أو الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر جدًا، أو درجة حرارة الغرفة، أو فراشهم، أو الإرهاق، أو قضاء الوقت أمام الشاشات قبل النوم، أو اتباع نظام غذائي غني بالكافيين والسكر في المساء أو بالقرب من وقت النوم، والذعر الليلي و كلها عوامل يمكن أن تؤثر على نوعية نوم الأطفال ويحتاج الأطفال إلى النوم في بيئة يشعرون فيها بالأمان والراحة.



تشغيل الموسيقى : يعد تشغيل الموسيقى للأطفال طريقة رائعة لإيقاظهم. وسوف يكون أيضا بمثابة المغفل المزاج.



طهي شيء ذو رائحة لذيذة : الرائحة يمكن أن توقظ الطفل و إن طهي الأطعمة التي يستمتع بها الطفل يمنحه حافزًا للنهوض من السرير.

طهى الطعام



إنشاء روتين : إن تحديد وقت نوم واستيقاظ روتيني كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، سيساعد وإن دمج قائمة مرجعية بسيطة ليتبعوها في الصباح سيضعهم في روتين ويساعدهم على الانضباط.



رفع الضوضاء : قم برفع الضوضاء باستخدام منبه عالي الصوت (شجع الطفل على إطفائه؛ وبهذه الطريقة سيتعين عليه النهوض من السرير) والقيام بالأعمال المنزلية مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، أو الطبخ، أو غسل الأطباق، أو أي شيء بصوت عالٍ.

دع الطفل يواجه العواقب الطبيعية للتأخر: إذا فشلت جميع التدابير، يحتاج الأطفال إلى مواجهة العواقب الطبيعية للنوم والتأخير. غالبًا ما يشعر الآباء بالإحباط عند محاولتهم منع أطفالهم من مواجهة أي عواقب، وفي النهاية يتخلصون من الإحباط عن طريق الصراخ ومعاقبتهم.

ومن الأفضل على المدى الطويل ترك الطفل يواجه عواقب التأخر بين الحين والآخر لأن ذلك يساعده على التعرف على التصرفات والعواقب مثل واجبات منزلية إضافية، أو مواجهة الاحتجاز في المدرسة، أو تفويت الأنشطة الترفيهية أو المعسكرات أو مواعيد اللعب وفي بعض الأحيان، قد تكون العواقب هي عدم تناول وجبة الإفطار.

وسيلة مساعدة كبيرة لإيقاظ الطفل. كما أنها ممتعة للطفل وتجعله في حالة مزاجية إيجابية فور الصباح. يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة كلابًا أو قططًا أو حتى طيورًا.

خذ وسائل الراحة الخاصة بهم عندما يحين وقت الاستيقاظ : إحدى طرق إيقاظهم هي زيادة درجة حرارة الغرفة عن طريق إيقاف تشغيل مكيف الهواء أو رفع منظم الحرارة و هناك طريقة أخرى لجعلهم غير مرتاحين وهي خلع بطانيتهم وهذا من شأنه أن يجبرهم على الاستيقاظ.

استخدم الضوء الطبيعي : جسم الإنسان مهيأ للاستيقاظ مع ضوء الشمس الطبيعي و فتح الستائر للسماح بدخول الضوء الطبيعي يمكن أن يساعد في إيقاظ الأطفال.



منح المكافآت : إن منح الأطفال المكافآت لا يعني بالضرورة تقديم الهدايا لهم ويمكن أن يكون شيئًا بسيطًا مثل الملصق أو منحهم بضع دقائق من التكنولوجيا بعد أن يصبحوا جاهزين تمامًا للمدرسة إذا استيقظوا واستعدوا دون عناد.