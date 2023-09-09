عشان تفوق أكتر.. اكتشف أفضل وقت لتناول القهوة في الصباح

تعد القهوة المشروبات الأساسية التي يتناولها الأشخاص في الصباح حيث تساعد على التخلص من الشعور بالنعاس والرغبة في النوم

ووفقا لما جاء في موقع tasteofhome فإن الحصول على أقصى استفادة من القهوة في الصباح يتطلب معرفة التوقيت المناسب لتناولها

فعند الاستيقاظ من النوم علينا الانتظار بعض الوقت قبل تناول القهوة

يجب عليك الانتظار

إن استهلاك الكافيين أو القهوة بينما تكون أجسامنا في ذروة إنتاج الكورتيزول يعلّم الجسم إنتاج كمية أقل من الكورتيزول، وفقًا لعلماء الأدوية الزمنية الذين يدرسون الطريقة التي تتفاعل بها الأدوية (مثل الكافيين) مع الإيقاعات البيولوجية الطبيعية لجسمنا.

وهذا لا يقوض تأثير الكافيين القهوة فحسب، بل يعمل أيضًا ضد تأثير الكورتيزول في اليقظة وربما الأسوأ من ذلك أنه قد يساهم في تطوير القدرة على تحمل القهوة

لذا، للحصول على أكبر فائدة من قهوتك الصباحية، حاول الانتظار لمدة ساعة بعد الاستيقاظ لتحضير الكوب الأول، وعندما تتطلع إلى المتابعة بعلاج آخر للكافيين، حاول القيام بذلك خارج أوقات الذروة الأخرى لإنتاج الكورتيزول - عادةً بين الظهر والساعة 1 ظهرًا وبين الساعة 5:50 مساءً و6:30 مساءً، وهذا سيساعدك بالتأكيد وهذا يساعدعلى التخلص من أي من مشاعر الهدوء بعد الظهر وستمنحك أمسية مثمرة.