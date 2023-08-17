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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موجود في كل بيت.. علاج مذهل يخلصك من الدوالي

الدوالي
الدوالي

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الدوالي في القدمين والساق خاصة النساء وكبار السن 

ووفقا لما جاء في موقع centerforvein يعد خل التفاح علاج رائع لتخلص من الدوالي 

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فهو منتج طبيعي فعال في تطهير الجسم كما أنه يحسن تدفق الدم والدورة الدموية وعندما يبدأ الدم بالتدفق بشكل طبيعي ، سينخفض إلى حد كبير ثقل وانتفاخ الدوالي.

ضع خل التفاح غير المخفف على الجلد فوق الدوالي وقم بتدليك المنطقة برفق. 
افعل ذلك كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش ومرة أخرى في الصباح. 

اتبع هذا العلاج لبضعة أشهر لتقليل حجم الدوالي.
أضف ملعقتين صغيرتين من خل التفاح إلى كوب من الماء وحركه جيدًا.

 اشرب المزيج مرتين يوميًا لمدة شهر على الأقل لترى نتائج إيجابية.
 

الدوالى الدورة الدموية تطهير الجسم تدفق الدم كبار السن

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