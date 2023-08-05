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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

دوخة
دوخة

يعاني بعض الأشخاص  من الدوخة المتكررة بالرغم من تناول الطعام الجيد والنوم جيدا وعدم وجود أي سبب من العوامل المعروفة بأنها تسبب الدوخة وفي هذه الحالة لابد من البحث عن الأمراض المختلفة التي تكن ضمن أعراضها

وذكر موقع كلافيند كلينك ان الدوخة المتكررة بدون سبب واضح يمكن أن تكون نتيجة التهاب العصب الدهليزي 

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عادةً ما يمر الأشخاص المصابون بالتهاب العصب الدهليزي بمرحلة حادة ومرحلة مزمنة ويعني هذا ظهور أعراض حادة ومفاجئة لمدة أسبوع تقريبًا ، تليها أعراض أكثر اعتدالًا تستمر في أي مكان من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.

 وفي حالات نادرة ، بعض الأشخاص يصابون بأعراض التهاب العصب الدهليزي طويلة الأمد والتي تستمر لسنوات.

التهاب العصب الدهليزي الحاد
تستمر المرحلة الأولية من التهاب العصب الدهليزي لمدة تصل إلى بضعة أيام. تختلف الأعراض وقد تشمل:

الدوخة ودوار مفاجئ وشديد (إحساس بالدوران).
الدوخة شديدة (الشعور بالدوار أو عدم الثبات).
مشاكل التوازن الحادة .
الغثيان والقيء .
صعوبة في التركيز.
حساسية شديدة للحركة.
الرأرأة ، وهي حالة لا يمكنك فيها التحكم في حركات عينيك.


التهاب العصب الدهليزي المزمن


يمكن أن تستمر المرحلة المزمنة من التهاب العصب الدهليزي في أي مكان من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر وقد تشمل أعراضًا مثل:

دوار 
الدوخة الخفيفة مع حركات الرأس والجسم.
غثيان خفيف.
بعض الصعوبة في المشي ، خاصة في البيئات المزدحمة.
شعور بامتلاء أذنيك.
حساسية خفيفة للحركة.
القلق .
ضع في اعتبارك أن أعراض التهاب العصب الدهليزي تختلف من شخص لآخر. ستعتمد أعراضك على عدة عوامل ، بما في ذلك السبب الدقيق ومنطقة تلف الأعصاب وتاريخك الطبي.
 

الدوخة دوار مفاجئ صعوبة في التركيز مشاكل التوازن أمراض المخ التهاب العصب التهاب العصب الدهليزي

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