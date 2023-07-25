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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب أمراضا خطيرة.. احترس من تناول عصير القصب في هذه الحالة

عصير القصب
عصير القصب

قالت الدكتورة بسمة يسري، طبيبة تغذية علاجية، أن تناول عصير القصب في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب في مشاكل وأمراض صحية خطيرة خاصة إذا تم إعداده بطريقة غير صحيحة أو تم إهمال النظافة.

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وأضافت بسمة خلال حوارها مع الإعلامية إيمان رياض، بحلقة برنامج "من القلب للقلب" : أن أن هناك كارثة صحية تتم أثناء أعداد عصير القصب تتمثل في عدم نظافة العيدان من الملوثات بشكل جيد.

ونوهت بسمة إلى أن هذا لايعني أن تمتنع عن تناول عصير القصب فهو منعش خاصة فى الصيف لكن لابد من التأكد من نظافة المحل والعاملين به.

وأشارت إلى أن بعض المحلات تعصر عيدان القصب دون غسلها ويكتفون فقط بإزالة الزوائد فقط ليكون سهل العصر وتصفيه عصير القصب بهذه الطريقه لا تجعله نقيا وخالي من الشوائب والميكروبات بل تكون ممتزجة مع مياه العصير ذاتها وعادة ما تجد شوائب فى نهاية الكوب، مشيرة إلى أن كل هذا يمكن أن يجعل من عصير القصب سببا في الإصابة بالأمراض المختلفة والنزلات المعوية بدلا من أن يكون وسيلة لإفادة الجسم

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